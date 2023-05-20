Украинские солдаты на машинах вывозили похищенные вещи из Артемовска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военнослужащие Украины были замечены в массовом мародерстве в Артемовске. Они машинами вывозили их города украденные вещи, в числе которых бытовая техника и электроника. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на эвакуированных жителей города.

"Обычно они делали прилет под наш подъезд, из-за сильной волны хиленькие двери сразу вылетали. Потом в течение пары часов приходили военные и просто лазали по квартирам. Не стесняясь никого", - заявила жительница Артемовска Мария.

По словам местной жительницы, когда ее муж хотел подняться из подвала в квартиру, он увидел украинского военного, который выносил из вещи. Супруг попросил отдать это обратно, однако солдат ответил "покойникам это не надо!", уточняет Мария.

Также Мария рассказала, что жильцы нашли место с похищенной электроникой. Они лежали огромной горкой на полу.

"Горкой просто на полу. 70-80 точно, и также стояли стопками ноуты. То есть, понятное дело, это повскрывали квартиры и понаворовали. Мы видели и ВСУ, и нацгвардию, и территориальную оборону - никто ничего не стеснялся", - сообщила девушка.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин говорил о том, что украинцы пытаются прорвать фланги в Артемовске для того, чтобы предотвратить продвижение российской армии в самом городе. При этом, для предотвращения подобной ситуации предпринимаются "исчерпывающие меры".