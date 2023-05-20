Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 мая 2023 6:39

Newsweek: Борьба Джо Байдена с зонтом под дождем в Японии попала на видео

Американский президент сначала промок под дождем, после чего смог раскрыть свой зонт
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Newsweek: Борьба Джо Байдена с зонтом под дождем в Японии попала на видео

Newsweek: Борьба Джо Байдена с зонтом под дождем в Японии попала на видео

Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден после прилета в Японию долго не мог открыть свой зон. Момент попал на видео и завирусился в сети, сообщает издание Newsweek.

Судя по видеоролику, лидер США спускался по трапу самолета под дождем. При этом Байден долго "возился" с большим черным зонтом. Около трапа его приветствовали представители Японии. Несмотря на дождь, Джо Байден начал переговариваться с японцами и оставил зонт под подмышкой.

После этого, несколько других человек заметили, что американский лидер промокает насквозь и подняли над ним зонты. Только после этого Байден уже раскрыл свой зонт.

Читатели издания отметили, что Байдену потребовалось около минуты на то, чтобы сообразить, как раскрыть свой зонт под дождем. Ролик быстро разлетелся по сети.

Кроме того, в Хиросиме Джо Байден посетил мемориальный парк мира и музей, где оставил послание. В нем он пообещал стараться избавить мир от ядерного оружия.