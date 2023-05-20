Newsweek: Борьба Джо Байдена с зонтом под дождем в Японии попала на видео Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден после прилета в Японию долго не мог открыть свой зон. Момент попал на видео и завирусился в сети, сообщает издание Newsweek.

Судя по видеоролику, лидер США спускался по трапу самолета под дождем. При этом Байден долго "возился" с большим черным зонтом. Около трапа его приветствовали представители Японии. Несмотря на дождь, Джо Байден начал переговариваться с японцами и оставил зонт под подмышкой.

После этого, несколько других человек заметили, что американский лидер промокает насквозь и подняли над ним зонты. Только после этого Байден уже раскрыл свой зонт.

Читатели издания отметили, что Байдену потребовалось около минуты на то, чтобы сообразить, как раскрыть свой зонт под дождем. Ролик быстро разлетелся по сети.

Кроме того, в Хиросиме Джо Байден посетил мемориальный парк мира и музей, где оставил послание. В нем он пообещал стараться избавить мир от ядерного оружия.