МИД Израиля заявил, что при поддержке Киева учитывает влияние России на Ближнем Востоке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израиль продолжает поддерживать Украину и при этом учитывает влияние России на Ближнем Востоке, а также интересы еврейской общины в РФ. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление главы МИД Израиля Эли Коэн.

Министр заявил, что в случае продолжения контакта израильских и российских дипломатов, государство руководствуется интересами нацбезопасности и заботится об еврейской диаспоре в России.

"Россия - игрок на Ближнем Востоке, и в ней живут сотни тысяч евреев. Именно поэтому мы занимаем моральную позицию в поддержку Украины и оберегаем наши интересы в сфере безопасности и интересы Еврейского агентства в России", - заявил Коэн.

Также глава МИД Израиля подчеркнул, что в ситуации с Украиной Израиль находится вместе с западными государствами.

Ранее израильский военный аналитик Йона Джереми Боб выразил мнение о том, что не имеет смысла передавать Киеву системы ПРО "Железный купол", поскольку территория Украины обширна, а российские ракеты более совершенны, чем палестинские.