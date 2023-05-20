В Польше обнаружили бетонную боеголовку ракеты, найденной в апреле 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше обнаружили боеголовку, по предположениям, российской ракеты. Ее обломки были найдены в апреле под городом Быдгощец. Об этом сообщил телеканал Polsat со ссылкой на главу канцелярии президента Польши Павла Шрота.

"Была обнаружена боеголовка российской ракеты. Ее особенность в том, что она сделана из бетона", - заявил Шрот.

Напомним, 27 апреля 2023 года польские СМИ сообщили об обнаружении крылатой ракеты, рухнувшей в районе Быдгоща.

Сначала на польском радио RMF FM звучала информация о том, что на крылатой ракете Х-55 якобы были написаны различные фразы на русском языке, но официально эти данные никто не подтвердил. В мае 2023 года министерство обороны Польши выдвинуло предположение, что упавшая ракета могла прилететь с территории Украины. При этом падение снаряда произошло ещё в декабре 2022 года, а власти Польши узнали об этом только в апреле 2023. Расследование все еще продолжается