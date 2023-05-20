Депутат Чаплин рекомендовал дачникам не украшать участки гномами и пластиковыми прудиками Фото: Shutterstock

Депутат Госдумы и председатель дачного Союза Подмосковья Никита Чаплин рассказал, почему не стоит не украшать дачные участки гипсовыми гномами, пластиковыми прудиками и разноцветной галькой.

"Стоит знать, что есть садовые объекты, которые уже выходят из моды. На них не нужно тратить деньги, гипсовые гномы уже не тренд. Скульптура может быть на участке, если она встраивается в дизайн органично", - приводит слова Чаплина РИА Новости.

Кроме того, по его словам, на данный момент существует мода на естественность, натуральные цветовые гаммы и материалы. Разноцветная галька тоже придется не кстати.

"Она может быть на детских площадках. но не на дорожках сада. Еще один вышедший из моды элемент - пластиковый пруд. Это не актуально и не практично. Лучше использовать камень или плитку для оборудования водоема на участке. Не в тренде и большие беседки для шашлыка, лучше оборудовать зону барбекю с переносным мангалом и грилем, - отметил депутат.

Также по его словам, еще одним антитрендом являются деревянные массивные сооружения и огромные каменные валуны.

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