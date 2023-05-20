Представители 2ГИС подтвердили удаление своего приложения из Google Play Фото: Shutterstock

В 2ГИС подтвердили удаление приложения из Google Play. Об этом сообщили разработчики приложения.

Кроме того, по словам разработчика, карты, которые были установлены на Android до удаления приложения из Google Play продолжат работать. Теперь их можно установить на официальном сайте 2ГИС и других интернет-сервисах, сообщает ТАСС.

"2ГИС сейчас недоступен в Google Play, но ранее установленные карты 2ГИС на Android продолжают работать, данные будут обновляться как и прежде - в ежедневном режиме, - сообщили в пресс-службе.

Ранее приложение удалили и из App Store, но спустя некоторое время его туда вернули. В марте 2023 года стало известно об удалении приложений многих банков, попавших под санкции, из App Store и Google Play. Так, например, приложения "Тинькофф банка" и ряда других российских банков не доступны для скачивания в AppStore.