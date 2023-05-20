Bloomberg: В Бразилии увидели в приезде Зеленского на саммит G7 ловушку для президента да Силвы

В Бразилии увидели в приезде Зеленского на саммит G7 ловушку для президента да Силвы Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский своим приездом на саммит «Большой семерки» готовит «ловушку» для лидера Бразилии Лулы да Силвы, считают бразильские чиновники.

Как сообщили Bloomberg источники среди политиков Бразилии, украинский лидер направил президенту южноамериканской республики предложение встретиться на полях саммита G7. Да Силва не против этой встречи, но не хочет, чтобы ему навязывали переговоры с Зеленским, отмечается в сообщении. Вместе с тем собеседник агентства расценил визит украинского лидера в Японию как ловушку для глав стран, не входящих в «Группу семи».

Как писал сайт KP.RU, президент Украины сообщил о прибытии в Хиросиму на саммит «Большой семерки». По словам политика, он планирует провести важные встречи с представителями стран-союзников Киева.

Напомним, Зеленский запросил отдельный саммит стран G7 по Украине, чтобы продвинуть свой «мирный план» по урегулированию конфликта. Участие России в возможном саммите по урегулированию конфликта не предусмотрено.