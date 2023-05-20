G7 призвала Китай заставить Россию завершить спецоперацию на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны «Большой семёрки» (G7) призвали Китай надавит на Россию, чтобы заставить ее завершить спецоперацию на Украине.

«Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска с Украины», – говорится в совместном заявлении лидеров государств G7 на сайте саммита «Группы семи» в Хиросиме.

Как отмечается в коммюнике, G7 готова строить с Китаем стабильные отношения в национальных интересах государств «Большой семерки». Страны G7 подчеркнули, что необходимо учитывать роль КНР в международном сообществе и размер ее экономики.

Напомним, накануне государства «Большой семерки» договорились продолжать держать активы России замороженными в своих юрисдикциях до тех пор, пока Москва не выплатит Украине компенсации.

Тем временем президент Владимир Зеленский запросил отдельный саммит G7 по Украине, чтобы продвинуть свой «мирный план» по урегулированию конфликта.