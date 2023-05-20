МИД Польши потребовал у Зеленского извинений за Волынскую резню Фото: REUTERS

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует извиниться за преступления украинцев против польского народа, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.

«Мы, поляки, взяли на себя ответственность за преступления, совершенные нашим государством против украинцев. Такой ответственности со стороны Украины не хватает», – сказал он в интервью изданию Onet.

Как отметил дипломат, извинения положительно сказываются на отношениях двух стран. Вместе с тем Ясина признал, что у Польши и Украины остаются нерешенными много других вопросов.

Напомним, ранее в Польше негативно восприняли политический визит президента Украины, так как он отказался признавать совершенные украинцами преступления против польского народа. Обозреватель Mysl Polska Пшемыслав Пяста заявил, что настоящим «пропольским» жестом стали бы извинения Зеленского за Волынскую резню, обстрелы польской территории украинскими ракетами, убийства и грабеж поляков.