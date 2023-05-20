В США сочли Украину главным проигравшим в конфликте с Россией и призвали ее к переговорам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина оказалась в конфликте с Россией главной проигравшей стороной, ей пора сесть за стол переговоров, считает американский экономист Джеффри Сакс.

«Украина, безусловно, сейчас оказывается главным проигравшим. Поэтому киевский режим должен первым добиваться заключения мирного соглашения путем переговоров», – заявил он в интервью Mysl Polska.

Как полагает специалист, «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского направлен не на урегулирование конфликта, а является всего лишь пропагандой. Вместе с тем Сакс назвал принципы, на основе которых нужно разработать мирный план: отказ НАТО от Украины, нейтралитет Киева, ограничение поставок вооружений Украины странами альянса и график вступления республики в Евросоюз в нейтральном статусе.

Напомним, накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала отвергнуть равноправные переговоры между Россией и Украиной, поддержав «мирный план» Зеленского.

Тем временем президент Украины призвал страны G7 провести саммит для продвижения своего «мирного плана».