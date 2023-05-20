Захарова назвала «беснованием» реакцию президента Грузии на возобновление авиасообщения с Россией Фото: пресс-служба МИД России

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала негативную реакцию президента Грузии Саломе Зурабишвили на возобновление авиасообщение с РФ, назвав ее «беснованием».

«Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса. Значит, ты никогда не помогал людям с грудными детьми, тяжело больным и попавшим в беду добраться домой. Если бы хоть раз кто-то из ныне кричащих прошел через что-то подобное, они бы постыдились сейчас участвовать в этом бесновании», – написала она в Telegram.

Как заявила Захарова, грузинские политики показали, что у них нет любви к тем, о ком они заботятся на словах.

Напомним, накануне в столицу Тбилиси прилетел самолет российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Москвы. Это первый выполненный рейс из России в Грузию после возобновления авиасообщения между странами.

Президент Грузии назвала прибытие самолета из Москвы в Тбилиси нежелательным. В своем Twitter она заявила, что «грузинский народ этому сопротивлялся».Сайт KP.RU разбирался, почему грузины радуются возобновлению авиасообщения с Россией, а их президент – нет.