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НовостиОбщество20 мая 2023 9:40

Двух пропавших в Кемеровской области девочек нашли живыми

Родители девочек заметили пропажу сразу, но искать их не поспешили
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Двух пропавших в Кемеровской области девочек нашли живыми

Двух пропавших в Кемеровской области девочек нашли живыми

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемеровской области в поселке Ленинский 18 мая пропали две девочки - двух и четырех лет. Они вышли на улицу гулять и не вернулись.

Стоит отметить, что родители девочек заметили пропажу, но идти на поиски не спешили, подумали, что детей кто-то взял к себе переночевать. Тогда тревогу забила приехавшая в гости тетя. Она отправила на поиски 12-летнего брата девочек, но тот их не нашел.

Только на следующий день около 15 часов дня в дежурную часть ОМВД России по Яшкинскому муниципальному округу обратились родители. Полицейские развернули мероприятия по активному поиску детей. На помощь приехали и волонтеры , в общей сложности девочек искали более 600 человек. По указанию начальника полиции по Кемеровской области Геннадия Корниенко на место направили 40 сотрудников областного полицейского главка.

Девочек нашли в субботу, 20 мая, на трассе в трех километрах от поселка Ленинский. Они обе живы. Полицейские продолжают проводить все необходимые следственные действия. Предварительно установлено, что девочки воспитываются в многодетной семье, а родители злоупотребляют спиртными напитками.