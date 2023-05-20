Российские войска уничтожили до 210 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили до 210 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в результате огня артиллерии и активных действий подразделений «Южной» группировки войск в течение суток уничтожено до 210 украинских военнослужащих», – сказал он на брифинге.

Кроме того, российскими войсками были уничтожены танк, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab, а также гаубица Д-20. В районе Авдеевки Донецкой народной республики ВС России уничтожили два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины, добавил представитель Минобороны РФ.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 19 мая российские войска нанесли удар по складам и центрам подготовки подразделений ВСУ, нарушив снабжение, подготовку и формирование резервов украинской армии.