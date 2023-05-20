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НовостиПолитика20 мая 2023 10:27

Страны G7 планируют ускорить поэтапный отказ от зависимости от энергоносителей из России

Кроме того, государству хотят отказаться от ископаемых видов топлива
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Страны G7 планируют ускорить поэтапный отказ от зависимости от энергоносителей из России

Страны G7 планируют ускорить поэтапный отказ от зависимости от энергоносителей из России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны G7 планируют ускорить поэтапный отказ от зависимости от энергоносителей из России. Об этом говорится в итоговом коммюнике.

"Нужно ускорить поэтапный отказ от нашей зависимости от энергоносителей из России, в том числе энергосбережение и сокращение потребностей в газе, в соответствии с нашими Парижскими обязательствами", - говорится в документе.

Также в документе указано о необходимости не допускать влияние украинского конфликта на поставки энергии, цены на газ и инфляцию. Кроме того, страны "Большой семерки" уверены, что увеличение инвестиций в сферу СПГ уместно как временная мера с целью избавления от зависимости от энергоносителей из России.

Помимо этого, страны намерены отказаться от ископаемых видов топлива для достижения нетто-нуля в энергетических системах к 2050 году с необходимыми для недопустимости повышения температуры не более 1,5 градуса направлениями, говорится в коммюнике.

Кроме того, страны "Большой семёрки" (G7) призвали Китай надавить на Россию с целью заставить ее завершить спецоперацию на Украине.