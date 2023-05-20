Страны G7 планируют ускорить поэтапный отказ от зависимости от энергоносителей из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны G7 планируют ускорить поэтапный отказ от зависимости от энергоносителей из России. Об этом говорится в итоговом коммюнике.

"Нужно ускорить поэтапный отказ от нашей зависимости от энергоносителей из России, в том числе энергосбережение и сокращение потребностей в газе, в соответствии с нашими Парижскими обязательствами", - говорится в документе.

Также в документе указано о необходимости не допускать влияние украинского конфликта на поставки энергии, цены на газ и инфляцию. Кроме того, страны "Большой семерки" уверены, что увеличение инвестиций в сферу СПГ уместно как временная мера с целью избавления от зависимости от энергоносителей из России.

Помимо этого, страны намерены отказаться от ископаемых видов топлива для достижения нетто-нуля в энергетических системах к 2050 году с необходимыми для недопустимости повышения температуры не более 1,5 градуса направлениями, говорится в коммюнике.

Кроме того, страны "Большой семёрки" (G7) призвали Китай надавить на Россию с целью заставить ее завершить спецоперацию на Украине.