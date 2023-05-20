Российские силы ликвидировали комбата бригады ВСУ «Эдельвейс», приказывавшего обстреливать ЛНР Фото: Александр КОЦ

Российские военнослужащие ликвидировали командира батальона горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины «Эдельвейс» Николая Головатюка, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«Непосредственно при руководстве комбата Головатюка убивали наших мирных граждан еще до проведения специальной военной операции. Это бригада – нацистская организация. Ликвидация Головатюка – лишь очередной этап в выполнении тех задач, которые поставил верховный главнокомандующий», – сказал он в беседе с ТАСС.

Как уточнил Марочко, бригада «Эдельвейс» принимает участие в боях на территории республик Донбасса с 2015 года. В частности, она пыталась овладеть Дебальцево в ДНР. По словам офицера, в состав этой бригады в своем время вошел националистический батальон «Айдар»*.

Напомним, ранее в бригаде ВСУ «Эдельвейс» заявили о нехватке боеприпасов и вооружений в Артемовске.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10 горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование нацистской дивизии «Эдельвейс» в феврале этого года.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация