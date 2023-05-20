Посол Турции сомневается в изменении отношений с Россией после президентских выборов в республике Фото: REUTERS

Отношения Москвы и Анкары после президентских выборов в Турции вряд ли изменятся, считает турецкий посол в РФ Мехмет Самсар.

«Еще слишком рано говорить о результатах второго тура, но я не думаю, что в политике страны в отношении России что-либо изменится», – высказал мнение дипломат в беседе с журналистами.

Посол отметил, что в субботу, 20 мая, началось голосование на избирательных участках за пределами Турции. Они открыты в 77 странах, в том числе в России.

Напомним, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал не менять политику в отношении России и Соединенных Штатов в случае победы во втором туре выборов главы страны.

Второй тур президентских выборов в Турции назначен на 28 мая. По итогам первого тура ни одному из кандидатов не удалось перешагнуть порог в 50% голосов: Эрдоган набрал 49,24%, его главный оппонент Кемаль Кылычдароглу – 45,07%.