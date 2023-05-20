Лидеры стран G7 выразили обеспокоенность серьезными проблемами с управлением госдолга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидеры стран "Большой Семерки" (G7) беспокоятся за серьезные проблемы, связанные с управлением госдолга. Об этом сообщается в итоговом заявлении саммита в Хиросиме, который опубликовал в субботу японский МИД.

По информации заявления, данные проблемы негативно сказываются на целях устойчивого развития.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что большие проблемы, связанные с сохранением уровня государственного долга на приемлемом уровне, ставят под вопрос прогрессы в достижении целей устойчивого развития", - говорится в документе, сообщает ТАСС.

Также страны "Большой Семерки" отметили, что государства со средним или низким уровнем дохода не в равных пропорциях страдают от глобальных вызовов, по сравнению с другими странами.

Кроме того, страны G7 хотят ускорить процесс поэтапного отказа от зависимости от энергоносителей из России. Об этом говорится в итоговом коммюнике.