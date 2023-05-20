Япония хочет запретить предоставление России строительных и инженерных услуг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Японии намерены запретить предоставление России строительных и инженерных услуг в рамках очередного пакета санкций в отношении РФ.

Информацию о планах Токио распространила газета Nikkei со ссылкой на источники в правительстве Японии. Никаких подробностей издание не привело.

Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида предупредил о новых санкциях со стороны государств "Большой семерки" против России.

Ранее стало известно, что власти Японии в случае расширения эмбарго стран G7 против России может запретить поставки в РФ поддержанных автомобилей.

Члены G7 рассматривают введение почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. Представители «Большой семерки» хотят привлечь к реализации этой идеи и страны Евросоюза. При таком раскладе Россия сможет ввозить только те товары, для которых сделано исключение.