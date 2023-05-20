Япония хочет запретить предоставление России строительных и инженерных услуг
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Власти Японии намерены запретить предоставление России строительных и инженерных услуг в рамках очередного пакета санкций в отношении РФ.
Информацию о планах Токио распространила газета Nikkei со ссылкой на источники в правительстве Японии. Никаких подробностей издание не привело.
Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида предупредил о новых санкциях со стороны государств "Большой семерки" против России.
Ранее стало известно, что власти Японии в случае расширения эмбарго стран G7 против России может запретить поставки в РФ поддержанных автомобилей.
Члены G7 рассматривают введение почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. Представители «Большой семерки» хотят привлечь к реализации этой идеи и страны Евросоюза. При таком раскладе Россия сможет ввозить только те товары, для которых сделано исключение.