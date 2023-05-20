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НовостиПолитика20 мая 2023 11:49

Япония хочет запретить предоставление России строительных и инженерных услуг

Nikkei: Япония хочет запретить предоставление России строительных и инженерных услуг
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Япония хочет запретить предоставление России строительных и инженерных услуг

Япония хочет запретить предоставление России строительных и инженерных услуг

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Японии намерены запретить предоставление России строительных и инженерных услуг в рамках очередного пакета санкций в отношении РФ.

Информацию о планах Токио распространила газета Nikkei со ссылкой на источники в правительстве Японии. Никаких подробностей издание не привело.

Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида предупредил о новых санкциях со стороны государств "Большой семерки" против России.

Ранее стало известно, что власти Японии в случае расширения эмбарго стран G7 против России может запретить поставки в РФ поддержанных автомобилей.

Члены G7 рассматривают введение почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. Представители «Большой семерки» хотят привлечь к реализации этой идеи и страны Евросоюза. При таком раскладе Россия сможет ввозить только те товары, для которых сделано исключение.