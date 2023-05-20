Политик Филиппо: Франция "играет в такси" Зеленского, предоставив ему самолет Фото: REUTERS

Франция продолжает игру в "такси" для украинского президента Владимира Зеленского. Он прибыл на саммит в Хиросиму на французском правительственном самолете. Как иронично отметил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, "налогоплательщики остались очень довольны".

"Подтверждение: Франция продолжает играть в такси Владимира Зеленского. Французский налогоплательщик будет очень доволен", - заявил Филиппо в своем Twitter.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский прилетел на саммит G7 в Хиросиме на правительственном самолете Франции. Политик выразил "сильное желание" участвовать в мероприятии лично. Он также планирует провести важные встречи с представителями стран-союзников Киева.

Ранее председатель совета организаций, объединяющих тех, кто пережил атомную бомбардировку Хиросимы, Кунихико Сакума высказался против участия Зеленского в саммите "Большой Семерки" G7 в Японии.

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