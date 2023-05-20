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НовостиВ мире20 мая 2023 12:13

Истребитель F-18 разбился на авиабазе в Испании

Пилот успел катапультироваться, он получил травмы ног и рук
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Истребитель F-18 разбился на авиабазе в Испании

Истребитель F-18 разбился на авиабазе в Испании

Фото: ru.wikipedia.org

В Испании потерпел крушение истребитель F-18, сообщают местные СМИ.

Как передает газета Heraldo de Aragon, инцидент произошел на авиабазе «Сарагоса». Пилот самолета отрабатывал маневры, которые должен был продемонстрировать в рамках празднования Дня семьи.

Летчик успел катапультироваться до крушения истребителя, он получил травмы ног и рук различной степени тяжести. Отмечается, что пилот является командиром 15 авиакрыла ВВС Испании и налетал уже более тысячи часов. Причина аварии выясняется.

Напомним, в начале мая в Южной Корее во время тренировочного полета разбился американский истребитель F-16. Самолет упал в сельскохозяйственном районе около крупной американской авиабазы Осан. Пилот смог катапультироваться и был доставлен в медицинское учреждение. В результате происшествия мирные жители не пострадали.

В мае прошлого года истребитель F-16 потерпел крушение в Иране.