"Курганмашзавод" сообщил о работе по модернизации гаубицы "Пат-С" на шасси "БМП-3"

"Курганмашзавод" работает над модернизацией самоходной гаубицы "Пат-С" на базе "БМП-3" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Компания “Курганмашзавод” сообщила о проведении работ по модернизации самоходной гаубицы “Пат-С” калибра 152-мм на модернизированном шасси "БМП-3".

“Проводится модернизация самоходных артиллерийских установок на базе доработанного шасси БМП-3. Эти машины, оснащенные 120-мм орудием (опытно-конструкторская работа "Вена") и 152-мм орудием, способны значительно повысить эффективность мотострелковых подразделений”, — сообщили в компании.

Напомним, ранее "Ростех" сообщил, что предприятие «Курганмашзавод», которое входит в холдинг «Высокоточные машины» госкорпорации, существенно увеличило объемы производства боевых машин пехоты БМП-3.

В середине апреля Курганский машиностроительный завод в рамках гособоронзаказа отгрузил для отправки в зону спецоперации очередную партию модернизированной БМП-3, оснащенных современным прицелом наводчика оператора «Содема» и усиленных дополнительными броневыми экранами и решетками.

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