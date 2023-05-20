Глава Еврокомиссии считает, что страны глобального Юга разочаровались в Китае и России Фото: REUTERS

Страны так называемого глобального Юга разочаровались в Китае и России, считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Инициатива «Один пояс, один путь» выглядела хорошим дешевым предложением, но многие страны глобального Юга получили негативный опыт с Китаем. Они взяли китайские кредиты и оказались в долговом кризисе. А все, что может предложить этим странам Россия, – это оружие», – заявила она в ходе саммита «Большой семерки».

Как полагает политик, государства глобального Юга ищут альтернативные источники финансирования, поэтому для стран G7 открывается окно возможностей. Глава ЕК призвала союзников как можно быстрее предложить этим государствам взаимовыгодное партнерство.

Как писал сайт KP.RU, страны «Большой семерки» на саммите в Хиросиме призвали Китай надавить на Россию, чтобы заставить ее вывести свои войска на Украине.