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НовостиПолитика20 мая 2023 12:42

В ДНР допустили, что Украина использовала ракеты Storm Shadow при обстреле Мариуполя

Украинская армия ранее не применяла данный тип ракет для обстрела мирных городов ДНР
Сергей ЧИКОВ
ВСУ, предположительно, использовали ракеты Storm Shadow при обстреле Мариуполя

ВСУ, предположительно, использовали ракеты Storm Shadow при обстреле Мариуполя

Фото: REUTERS

Представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что ВСУ при утреннем обстреле Мариуполя, вероятно, применили дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

“Предположительно, это были Storm Shadow”, — сообщил представитель ДНР агентству ТАСС.

Украинская армия ранее не применяла данный тип ракет для обстрела мирных городов ДНР. О передаче крылатых ракет Storm Shadow Киеву стало известно от Минобороны Великобритании 11 мая, а уже на следующий день ВСУ нанесли удар новыми ракетами по столице Луганской Народной республики.

Удар по Луганску 12 мая произошел во время празднования Дня Республики. В результате обстрела ранения получили шестеро подростков и депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Позже стало известно, что при этом обстреле ВСУ применили две крылатые ракеты Storm Shadow в связке с американской ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD.

Позже Минобороны России сообщило, что истребители ВКС России сбили украинский Су-24, запустивший крылатые ракеты Storm Shadow по Луганску, и прикрывавший его Миг-29. Также в ведомстве отметили, что атака была совершена вопреки заявлениям Британии о том, что поставляемые Киеву крылатые ракеты не будут использоваться для ударов по гражданским объектам.

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