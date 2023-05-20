В ДНР допустили, что Украина использовала ракеты Storm Shadow при обстреле Мариуполя

ВСУ, предположительно, использовали ракеты Storm Shadow при обстреле Мариуполя Фото: REUTERS

Представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что ВСУ при утреннем обстреле Мариуполя, вероятно, применили дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

“Предположительно, это были Storm Shadow”, — сообщил представитель ДНР агентству ТАСС.

Украинская армия ранее не применяла данный тип ракет для обстрела мирных городов ДНР. О передаче крылатых ракет Storm Shadow Киеву стало известно от Минобороны Великобритании 11 мая, а уже на следующий день ВСУ нанесли удар новыми ракетами по столице Луганской Народной республики.

Удар по Луганску 12 мая произошел во время празднования Дня Республики. В результате обстрела ранения получили шестеро подростков и депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Позже стало известно, что при этом обстреле ВСУ применили две крылатые ракеты Storm Shadow в связке с американской ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD.

Позже Минобороны России сообщило, что истребители ВКС России сбили украинский Су-24, запустивший крылатые ракеты Storm Shadow по Луганску, и прикрывавший его Миг-29. Также в ведомстве отметили, что атака была совершена вопреки заявлениям Британии о том, что поставляемые Киеву крылатые ракеты не будут использоваться для ударов по гражданским объектам.

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