Зеленский может повторить судьбу Гитлера после наступления в Арденнах в конце 1944 года Фото: REUTERS

Подполковник армии США Дэниел Дэвис допустил, что президент Украины Владимир Зеленский столкнется с такой же катастрофой, с которой столкнулся Адольф Гитлер после наступления в Арденнах в конце 1944 года.

“Немцы предприняли внезапное крупномасштабное контрнаступление, чтобы отбросить их. После первоначального успеха гитлеровские войска были измотаны огромными силами союзников и неустанной способностью их промышленности вести войну”, — напомнил Дэвис в статье для 19Fortyfive.

По его словам, украинское командование планирует контрнаступление в аналогичных обстоятельствах и с той же целью, и эта атака провалится по тем же причинам, что и наступление немцев. Дэвис отметил, что российская армия потратила много времени на построение многоуровневой обороны по всей линии соприкосновения, и у ВСУ просто не хватит ни сил, ни опыта для ее прорыва.

Напомним, ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер также предположил, что президент Украины Владимир Зеленский потерпит сокрушительное поражение и повторит судьбу Адольфа Гитлера.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев тоже считает, что Зеленский рискует повторить судьбу Гитлера, и в конечном итоге может совершить трусливое самоубийство.

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