На митинге в Грузии задержаны 16 человек Фото: REUTERS

Сотрудники полиции задержали на митинге в Грузии 16 человек, сообщили в Министерстве внутренних дел республики.

«Правоохранители задержали 16 человек. Все они задержаны в административном порядке», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Митинг прошел у одной из гостиниц на востоке Грузии. Причиной акции стало сообщение, что в стране якобы находятся родственники одного из российских министров. Сейчас у входа в гостиницу дежурят наряды полиции.

Между тем председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе назвал митинг «ксенофобской кампанией» против туристов из России, организованной оппозицией. По его словам, эта кампания была запущена в феврале 2022 года после начала спецоперации на Украине, когда в Грузию прибыл «определенный поток» россиян.

Как писал сайт KP.RU, накануне в столицу Грузии прилетел самолет российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Москвы. Это первый выполненный рейс из России в Грузию после возобновления авиасообщения между странами.

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