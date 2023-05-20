Герман Греф на «Зеленом марафоне» Сбера: «Лидеры банка должны начинать с себя»

20 мая в центре Москвы прошел 10-й «Зеленый марафон» Сбера. Забеги также состоялись в 59 городах по стране. Регистрационные взносы и пожертвования участников и зрителей направили на благотворительную акцию «Мир открытых возможностей», направленную на помощь детям с особенностями развития и детям-сиротам.

В столице бежали не только классические дистанции 42,2 км (марафонская) и 21,1 (полумарафонская). Поклонники бега могли записаться на старт 4,2 км (бег или скандинавская ходьба) либо 10 км. Особняком был организован детский забег на 500 метров.

Маршрут проложили по историческому центру города. Старт и финиш установили на Васильевском спуске. Атлеты коротких дистанций бежали через остров Балчуг, участники марафона и полумарафона — вдоль набережных от Кремля до Лужников.

Фото: Предоставлено "КП"

Дистанцию 4,2 км преодолел президент, председатель Правления Сбера Герман Греф. За ним финишировали его дочери. После финиша топ-менеджер сообщил журналистам, что в этом году у марафона появилась дополнительная миссия — помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Благотворительный фонд банка «Вклад в будущее» открыл сбор средств.

— В первую очередь тем, кто сейчас находится в зонах боевых действий. Мне кажется, это очень сильно вдохновило наших людей. Когда я сам делал свое перечисление [в фонд], увидел, что уже было собрано 10,5 млн рублей (на момент выпуска материала собрано более 16,5 млн руб. — Ред.).

Фото: Предоставлено "КП"

Греф также поделился личными впечатлениями от забега.

— Замечательный город, замечательная обстановка. Эндорфины и чувство радости огромное [сейчас ощущаю]. Все бежали и друг друга поддерживали. Дистанция далась мне не очень тяжело. Я бегаю ежедневно примерно по пять километров. Каждое утро до полутора часов посвящаю здоровью, стараюсь поддерживать себя в форме. От этого зависит работоспособность, в том числе умственная активность. Все лидеры банка должны начинать с себя, поэтому стараемся личным примером зажигать людей. Во всех офисах, где у нас работают больше 200 человек — делаем спортивный зал. Разрешаем заниматься в любое время.