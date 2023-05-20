Читатели Die Welt раскритиковали Зеленского за требование нового оружия в Хиросиме

Читатели Die Welt раскритиковали Зеленского за требования оружия в Хиросиме Фото: REUTERS

Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились визитом президента Украины Владимира Зеленского в Хиросиму на саммит стран G7. По мнению многих комментаторов, использование Хиросимы, пострадавшей от ядерной бомбардировки, для требования у своих союзников нового вооружения неэтично со стороны Зеленского.

“Говорить о поставках истребителей в таком месте, как Хиросима, вместо того, чтобы исследовать пути к миру, — это за гранью”, — заявил читатель с ником Lukas E.

“Сейчас надо быть осторожным, чтобы Зеленский не выскочил даже из праздничного торта”, — иронично подметил читатель с именем Steuerzahler.

Напомним, Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что премьер-министр Японии Фумио Кисида предал память жертв ядерной атаки на Хиросиму и Нагасаки, исполняя роль слуги страны, которая применила оружие массового поражения против его родины.

Также Медведев, комментируя требования глав МИД стран “большой семерки” о гарантиях неприменения ядерного оружия Россией, называл их “лживыми тварями”, а госсекретаря США Энтони Блинкена странным существом, отметив, что тот упоминал про разрушения Хиросимы и Нагасаки, но не назвал свою страну, «которая это преступление и совершила».

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