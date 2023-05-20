Лавров заявил, что решения саммита G7 направлены на двойное сдерживание России и Китая Фото: REUTERS

Решения, которые принимаются на саммите стран «Большой семерки» в Хиросиме, направлены на двойное сдерживание России и Китая, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Посмотрите на решения, которые сейчас обсуждаются и принимаются в Хиросиме, на саммите «семерки», и которые нацелены на двойное сдерживание России и КНР», – заявил дипломат на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

Как отметил глава МИД, Западом громогласно и открыто поставлена задача победить Россию на поле боя и устранить ее как геополитического конкурента. Такие же цели преследуются и в отношении других стран, претендующих на какое-то самостоятельное место в мировом раскладе, добавил Лавров.

Как писал сайт KP.RU, страны «Большой семерки» на саммите в Хиросиме призвали Китай надавить на Россию, чтобы заставить ее вывести свои войска на Украине.

Между тем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 заявила, что страны глобального Юга разочаровались в Китае и России.