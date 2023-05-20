В России размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 49 тысяч рублей в 2024 году

В России размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 49 тысяч рублей Фото: Shutterstock

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет вырастет в следующем году до 49 тысяч рублей, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«В 2024 году размер пособий по уходу за ребенком поднимется с нынешних 33 тысяч рублей до 49 тысяч», – сказал он на коллегии министерства.

Глава Минтруда сообщил, что в 2025 году размер пособия по уходу за ребенком увеличится до 66 тысяч рублей. Как отметил Котяков, сегодня россияне могут получать все федеральные меры поддержки по принципу одного окна.

Как писал сайт KP.RU, пособие на детей, как правило, назначается и выплачивается матери ребенка. Однако закон устанавливает, что главным при назначении пособия является тот факт, кто осуществляет непосредственный уход за ребенком. Это может быть как отец или усыновитель (опекун), так и любой другой человек, который занят непосредственным содержанием и воспитанием ребенка.