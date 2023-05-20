Захарова назвала заявления Вашингтона о поставках Киеву F-16 имитацией правового поведения

Захарова назвала заявления США по поставкам Киеву F-16 имитацией правового поведения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала имитацией правового поведения заявления Вашингтона о том, что США не поддерживают удары по территории России при поставках Украине истребителей F-16. По ее словам, у Белого дома нет никаких морально-нравственных оснований для подобных заявлений.

“Очевидно, что это попытка в очередной раз заняться любимым [делом], а именно инициацией или подтасовкой данных с целью реализации собственных целей и задач под видом псевдогуманитарного начала”, — заявила Захарова в эфире телеканала "Звезда".

Также она отметила, что все прекрасно видят как США используют территорию и народ Украины в своих целях, и не щадят никого в своей гибридной войне против всего региона в целом.

Напомним, недавно Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, и, как сообщал CNN, Лондон получил от Киева обещание, что Вооруженные силы Украины не будут применять эти ракеты для атак по территории России.

При этом уже на следующий день Киев нанес ракетный удар по Луганску во время празднования Дня Республики. В результате обстрела ранения получили шестеро подростков и депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Позже стало известно, что при этом обстреле ВСУ применили две крылатые ракеты Storm Shadow в связке с американской ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD.