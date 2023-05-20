Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о необходимости создания альтернативы инициативе “Один пояс - один путь” Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости создания реальной альтернативы китайской инициативе “Один пояс - один путь”.

“Для нас важно, чтобы мы предложили реальные альтернативы, например, китайской инициативе "Один пояс - один путь". И вот наша совместная инициатива по инвестированию в инфраструктуру за пределами Европы, за пределами G7”, — заявила политик в интервью телеканалу ZDF.

Фон дер Ляйен уточнила, что Евросоюз вместе с США и другими странами собрал пакет в 600 миллиардов евро, которые будут направлены на инвестирование инфраструктуры на Глобальном Юге.

Также она отметила, что для ЕС крайне важно развивать партнерские отношения с Глобальным Югом, который играет значимую роль в достижении “климатической нейтральности”.

Напомним, по мнению фон дер Ляйен, страны так называемого глобального Юга разочаровались в Китае и России. По ее словам, инициатива “Один пояс, один путь” выглядела хорошим дешевым предложением, но многие страны глобального Юга получили негативный опыт с Китаем. Они взяли китайские кредиты и оказались в долговом кризисе, а все, что может предложить этим странам Россия, – это оружие.

При этом, японское издание Daily Shincho заявляет, что страны глобального Юга высказывают недовольство концентрацией всей западной помощи на Украине, которая стала нарушителем “спокойствия на глобальном Юге”. По мнению авторов статьи, если Соединенные Штаты и Европа не признаются в последнем, то им будет непросто заручиться «широкой» поддержкой стран глобального Юга.