Беженка из Артемовска рассказала о бесчинствах украинских полицейских Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эвакуированная из Артемовска жительница рассказала о бесчинствах украинской полиции, которые задерживали всех за чтение российских СМИ. По ее словам, все жители Артемовска читали российские источники информации, но тщательно скрывали это от полицейских и военных.

“Они проверяли документы и телефоны. У мужчины начали лазить в телефоне и просто забрали потом мужчину. Заломали жестко, руки за спину и увели. Куда увели? Мы не знаем”, — рассказала РИА Новости жительница Артемовска Мария.

По ее словам, подобные досмотры проходили все жители, а забирали их за обнаружение связи с Россией или подозрений на это, а также за подписку на любые российские или независимые медиа. При этом проверяли всех, независимо от пола и возраста, поэтому всегда приходилось все удалять с телефонов после просмотра.

Напомним, военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц недавно рассказывал, как российские бойцы умудрялись спасать жизни мирным людям в сумасшедших по накалу городских боях, как украинская армия без разбора отстреливала всех, кто выходил на улицы и как в начале конфликта они “выкуривали” местных жителей.