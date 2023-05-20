Захар Прилепин после операции уже может присаживаться при помощи врачей

Захар Прилепип после операции уже может присаживаться при помощи врачей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пресс-службе российского писателя Захара Прилепина, пострадавшего в результате теракта 6 мая, сообщили, что публицист уже может присаживаться при помощи врачей после проведения последней операции.

В пресс-службе подчеркнули, что состояние Прилепина уже позволяет в ближайшее время приступить к первому этапу реабилитации, но сейчас ему стоит оставаться в палате интенсивной терапии.

Ранее в пресс-службе Прилепина отмечали, что состояние писателя стабильное, а нижегородские врачи осуществляют весь комплекс лечебных мероприятий, необходимых для такого вида травмы.

До этого Захару Прилепину провели высокотехнологичную операцию по остеосинтезу костей ног. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сложнейшая операция, выполненная одновременно четырьмя хирургами, прошла успешно.

Покушение на известного публициста произошло 6 мая 2023 года. Автомобиль майора Audi Q7 подорвали в одной из деревень Борского района Нижегородской области. Позже СК квалифицировал это покушение как теракт, а следователи задержали подозреваемого, который в ходе допроса признался, что работал на спецслужбы Украины и приехал в Россию специально для убийства Прилепина.