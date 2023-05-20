Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что ЕС включит в новый пакет санкций более 90 компаний

Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС включит в новый пакет более 90 компаний Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о расширении антироссийских санкций Евросоюза. В новый пакет санкций вошли ограничения в отношении более 90 компаний по всему миру, помогающих России обходить ранее введенные рестрикции и не соблюдающие санкции ЕС.

“Мы серьезно настроены прекратить уклонение от санкций. И именно поэтому в одиннадцатом пакете более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас есть четкие доказательства того, что они нарушают санкции”, — рассказала фон дер Ляйен в интервью немецкому каналу ZDF.

Ранее лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо допустил, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза может спровоцировать конфликт со всем миром. Он отмечал, что своим будущим "11-м пакетом антироссийских санкций" ЕС хочет отыграться на не входящих в Евросоюз странах, которые не вводят ограничений в отношении России.

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино называл постоянное введение новых санкций против России “нескончаемой шуткой”, показывающей неэффективность ранее введенных ограничений.