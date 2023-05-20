Рогов заявил, что ВСУ готовят провокацию в Запорожской области по случаю саммита G7 Фото: соцсети

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Киев готовит военную провокацию в Запорожской области по случаю саммита “Большой семерки”.

“Украинские боевики готовят военную провокацию в Запорожской области”, — сообщил Рогов агентству РИА Новости.

По его словам, данная провокация по задумке киевских властей должна помочь Зеленскому на саммите G7, на котором он будет продолжать просить у западных союзников дополнительную финансовую поддержку и военную помощь.

Напомним, в начале мая Рогов заявил, что ВСУ обязательно попытаются провести контрнаступление, а в Запорожской области украинское командование уже сосредоточило достаточное количество резервов для попытки атаки, однако российская армия готова к любым атакам противника.

По мнению военкора “Комсомольской правды” Александра Коца, план прорыва ВСУ в Запорожской области в направлении Мелитополя действительно является наиболее вероятным сценарием предстоящего контрнаступления.

Однако, как он отмечал, план этот “красив только на бумаге”. Отбивая постоянные разведки боем ВСУ на данном направлении российские бойцы демонстрируют не только полную готовность к любым атакам противника, но и “азартное желание” отбивать их