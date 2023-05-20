В ЛНР сообщили о гибели двух человек при срабатывании неизвестного взрывного устройства

В ЛНР заявили, что при срабатывании неизвестного взрывного устройства погибли два человека Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Глава администрации Первомайска Сергей Колягин сообщил, что в результате обстрела села Калиново-Борщеватое в Луганской Народной Республике со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, и еще двое получили ранения.

“В результате срабатывания неизвестного взрывного устройства в воздухе, на территории населенного пункта Калиново-Борщеватое (Попаснянский район – ред.) погибли двое и ранены двое наших жителей”, — сообщил Колягин у себя в телеграм-канале.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили об обстреле со стороны ВСУ населенного пункта в 16.50 по местному времени. В данный момент следователи уточняют информацию о типе вооружения и нанесенных повреждениях.

Днем ранее украинские войска выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю. Позже представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что ВСУ при утреннем обстреле Мариуполя, вероятно, применили дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

Напомним, недавно Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, и, как сообщал CNN, Лондон получил от Киева обещание, что Вооруженные силы Украины не будут применять эти ракеты для атак по территории России, однако Киев нарушил свои обещания уже на следующий день.