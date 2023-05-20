Медведев пригласил Маска посетить Артемовск ответом на его прошлогодний твит

Медведев пригласил Илона Маска посетить Артемовск Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригласил американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска посетить Артемовск, ответив на его прошлогодний пост в Twitter.

“Илон Маск, ты спрашивал меня о Бахмуте... Приезжай и посмотри сам!” — написал Медведев под постом Маска, в котором он спрашивал в октябре прошлого года о том, как у России “обстоят дела” в Артемовске.

Напомним, ранее российский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что в полдень 20 мая Российские силы полностью установили контроль над Артемовском, освободив последний участок так называемой многоэтажки «Самолета».

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин инициировал учреждение официальной награды “За освобождение Артемовска”, а также отметил символичность даты полного освобождения города, которая совпала с датой окончательного освобождения Мариуполя год назад.