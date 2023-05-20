Пушилин заявил, что есть особый символизм в полном освобождении Артемовска 20 мая 2023

Пушилин отметил символичность даты освобождения Артемовска Фото: Дмитрий СТЕШИН

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил особый символизм даты окончательного взятие под контроль Артемовска. Ровно год назад, 20 мая, последние бойцы нацбатальона “Азов”* покинули последний оборонительный рубеж в Мариуполе.

“Есть особый символизм в том, что именно сегодня мы говорим о полном освобождении Артемовска, который украинские пропагандисты называли не иначе, как неприступной крепостью”, — заявил Пушилин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что 20 мая второй раз стал особой датой благодаря “колоссальной работе” по освобождению города российскими штурмовыми отрядами. По его словам, каждый метр продвижения давался им “дорогой ценой”.

Также Пушилин заявил, что инициировал, теперь уже официально, учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики Российской Федерации за освобождение Артемовска. По его словам, каждый из бойцов должен быть награжден.

Напомним, ранее российский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что в полдень 20 мая Российские силы полностью установили контроль над Артемовском, освободив последний участок так называемой многоэтажки «Самолета».

*террористическая организация, запрещена в РФ

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