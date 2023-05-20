Директор «Ленкома» Варшавер: Режиссеру Глебу Панфилову стало «немножко легче» Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народному артисту РСФСР, режиссеру Глебу Панфилову, который был госпитализирован почти 10 дней назад с инсультом и пневмонией, стало «немножко легче», об этом сообщил ТАСС директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Завтра ему исполняется 89 лет. Мы очень надеемся, что Глеб Анатольевич порадует нас в день своего рождения тем, что ему станет еще лучше», - сказал Варшавер.

Директор «Ленкома» добавил, ссылаясь на слова доктора, что «ему (Панфилову — прим.) уже стало немножко легче».

Как писал сайт KP.RU, 11 мая режиссер и сценарист Глеб Панфилов был доставлен в больницу в Москве с инсультом.

Марк Варшавер сообщил, что Панфилов упал, из-за чего у него случился инсульт головного мозга. В результате режиссера госпитализировали в одну из больниц в Московской области, но позже было принято решение о том, чтобы Панфилов проходил лечение в Институте Склифосовского в Москве.

Напомним, что Глеб Панфилов был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая скончалась 14 января 2023 года.