Белый дом: США планируют дать Киеву все для успешного контрнаступления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США при выделении новой военной помощи Украине намерены гарантировать, что у Киева есть все необходимое к началу возможного контрнаступления, об этом заявил высокопоставленный чиновник американской администрации.

«Мы хотим убедиться, что у Украины есть все необходимое для успеха на тот случай, если и когда они решат перейти в наступление», - сказал представитель Белого дома.

По его словам, предстоящие новые пакеты военной помощи Украине будут включать такие же разновидности вооружений, техники и боеприпасов, которые Вашингтон ранее предоставлял Киеву.

Чиновник пояснил, что речь идет об артиллерийских снарядах, стрелковом оружии и боеприпасах, в том числе снарядах для РСЗО HIMARS.

Как писал сайт KP.RU, 20 мая газета Politico сообщила, что Байден намерен объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 375 млн долларов.

В статье уточнялось, что «в пакет войдут артиллерийские снаряды, бронированные машины и противотанковые вооружения».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление британских властей о выделении дополнительной военной помощи Киеву, заявив, что военная помощь Лондона Киеву не окажет принципиального воздействия на ход спецоперации. При этом, она создаст дополнительные сложности Украине.

Напомним, ранее российский МИД неоднократно предупреждал, что иностранное оружие и обслуживающий его персонал будут являться законными целями для ударов Вооруженных сил России.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Зеленского ждет верная смерть (подробнее)