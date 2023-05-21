Замглавы МИД Украины Мельник: Киев планирует получить еще две системы ПВО IRIS-T в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что до конца года Киев получит еще две системы ПВО IRIS-T.

«По состоянию на сегодня у нас есть две системы, которые уже на Украине, одна - с осени, другая была отправлена весной», - сообщил Мельник.

Он пояснил, что две, которые были обещаны Киеву еще в прошлом году, будут доставлены до конца этого года.

«То есть у нас будут четыре системы, которые нам обещали», - подытожил Мельник.

Как писал сайт KP.RU, 16 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие высокоточным ударом гиперзвуковым комплексом «Кинжал» уничтожили зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.

В ведомстве уточнили, что в Киеве поражен ЗРК Patriot американского производства.

Кроме того, Минобороны РФ подчеркнуло, что цель удара была достигнута. Этой же атакой ВС России были поражены склады с боеприпасами, оружием и военной техникой, которую Киев получил от стран Запада.

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