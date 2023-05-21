Замминистра обороны Украины Маляр: Главком ВСУ Залужный продолжает исполнять свои обязанности Фото: REUTERS

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что главком ВСУ Залужный продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на предположения, что его отсутствие на публике в последнее время может быть вызвано ранением.

«Главком на месте. Делает свою работу», - написала Маляр в соцсети.

По ее словам, она только что общалась с Залужным.

Как писал сайт KP.RU, 11 мая исчезновение Залужного стало выглядеть сенсационно - когда со дня на день должно начаться давно обещанное Киевом «наступление».

Главком ВСУ Залужный не появлялся в СМИ уже месяц. И особенно стало заметно его исчезновение, когда он должен был 9 мая выступить по видеосвязи на конференции НАТО с докладом о подготовки того самого «наступления». Однако, его выступление было отменено по просьбе украинской стороны.

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец предлагал несколько версий исчезновения Залужного: от его гибели 10 мая в Павлограде после российского удара до того, что главком просто запил - после грызни с Зеленским из-за неготовности ВСУ к наступлению.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Зеленского ждет верная смерть (подробнее)