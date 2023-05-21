Минстрой России внедрит правила строительства деревянных многоэтажек Фото: Иван МАКЕЕВ

Минстрой и ЖКХ РФ намерено внедрить к 2024 году правила для строительства деревянных домов до 12 этажей, об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

В ведомстве отметили, что преимущества зданий из деревянных панелей заключаются, прежде всего, в их устойчивости к нагрузкам, прочности, высокой скорости строительства, экономичности.

«Дома можно возводить практически в любых климатических условиях», - говорится в статье.

Как писал сайт KP.RU, в марте минстрой РФ предлагал включить в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла.

Министерство предлагало внедрить интеллектуальные приборы учета в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, ведомство предлагало возложить обязанности, связанные с установкой умных счетчиков, на ресурсоснабжающие организации (РСО), если те являются исполнителем услуги.