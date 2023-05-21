Байден встретится с Зеленским 21 мая в Хиросиме Фото: REUTERS

Президент США Байден проведет в Хиросиме двухстороннюю встречу с Зеленским, об этом стало известно из рабочего графика американского лидера, который опубликовал Белый дом.

Согласно графика, встреча Байдена и Зеленского запланирована в 14.15 по местному времени (8.15 мск – ред.).

Отмечается, что перед этим состоятся рабочие сессии в рамках саммита лидеров стран G7 в Хиросиме, а также трехсторонняя встреча лидеров США, Японии и Южной Кореи.

Как писал сайт KP.RU, 20 мая Зеленский сообщил о прибытии в Хиросиму на саммит «Большой семерки». По его словам, он планирует провести важные встречи с представителями стран-союзников Киева.

Судя по записи трансляции из аэропорта Хиросимы, Зеленский прибыл в Японию на французском правительственном самолете.

В японском МИД отметили, что Зеленский должен был принять участие в мероприятии в режиме онлайн, однако «выразил сильное желание» лично участвовать в саммите.