Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена по всей Николаевской области Украины, об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ким.

«Воздушная тревога! Вся область», - написал он в соцсети.

Отмечалось, что сигнал тревоги в регионе прозвучал в 04:27.

Кроме того, воздушная тревога также была объявлена на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Как писал сайт KP.RU, ночью в городе Днепропетровске вновь прогремели взрывы. Отмечалось, что на тот момент в Днепропетровской области звучала воздушная тревога. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске и Днепропетровской области.

Ночью 20 мая в Киеве прогремели более десяти взрывов, работала система ПВО. «В Киеве очень шумно, уже больше десяти взрывов, работает ПВО. В центре очень слышно, проснулись от этого», - сообщали очевидцы.

Указывалось, что после взрывов виден пожар на левом берегу Днепра в Днепровском районе.

Напомним, Вооруженные силы России наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. После того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому была установлена причастность украинских спецслужб.