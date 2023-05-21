Пушков заявил, что поменять высокомерный образ мышления Запада можно только при изменении его места в мире Фото: Михаил ФРОЛОВ

Образумить Запад и избавить его от высокомерного образа мышления можно только при изменении его места в мире, об этом сообщил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Изменение этого образа мышления возможно только с изменением места и роли Запада в системе мировых координат, и с глубоким изменением самого Запада», отметил сенатор.

Пушков добавил, что страны G7 до сих пор исповедуют принципы «холодной войны», проявляющиеся в стремлении руководить всем миром и навязывать свою волю и ценности остальным...

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2022 года Алексей Пушков подчеркнул, что коллективный Запад несет ответственность за переход украинского кризиса в фазу боевых действий.

Он заявил, что Меркель публично открестилась от какой-либо самостоятельной позиции по украинскому кризису и признала, что при ней Берлин лишь играл в Минские соглашения, чтобы дать Украине «драгоценное время» на подготовку к войне.

Пушков добавил, что это еще раз доказывает ответственность западного альянса за переход украинского кризиса в военную фазу.