Шольц заявил, что целью мирных переговоров по Украине не должна быть заморозка конфликта Фото: REUTERS

Проведение мирных переговоров о ситуации вокруг Украины не должно ставить цель заморозить конфликт, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите G7 в Хиросиме.

«Если выдвигаются предложения о мирных переговорах, их цель не может состоять в том, чтобы мы получили замороженный конфликт. Россия должна вывести свои войска», - пояснил Шольц.

Как писал сайт KP.RU, 18 мая газета Politico сообщила, что американские власти готовятся к вероятному сценарию заморозки украинского конфликта, то есть он растянется на много лет или десятилетий и будет повторять корейский сценарий.

По данным издания, такой сценарий является более реалистичным, так как обе стороны не хотят признавать поражение, а Вашингтон считает, что возможное контрнаступление Украины не нанесет сильного удара России.

Кроме того, подчеркивалось, что даже сама мысль о планировании на долгий срок может подорвать уверенность руководства Киева в том, что Вашингтон и дальше будет помогать.