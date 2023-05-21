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НовостиПолитика21 мая 2023 3:10

Шольц заявил, что целью мирных переговоров по Украине не должна быть заморозка конфликта

По мнению канцлера ФРГ, Россия должна вывести свои войска
Сергей ГАПЧУК
Шольц заявил, что целью мирных переговоров по Украине не должна быть заморозка конфликта

Шольц заявил, что целью мирных переговоров по Украине не должна быть заморозка конфликта

Фото: REUTERS

Проведение мирных переговоров о ситуации вокруг Украины не должно ставить цель заморозить конфликт, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите G7 в Хиросиме.

«Если выдвигаются предложения о мирных переговорах, их цель не может состоять в том, чтобы мы получили замороженный конфликт. Россия должна вывести свои войска», - пояснил Шольц.

Как писал сайт KP.RU, 18 мая газета Politico сообщила, что американские власти готовятся к вероятному сценарию заморозки украинского конфликта, то есть он растянется на много лет или десятилетий и будет повторять корейский сценарий.

По данным издания, такой сценарий является более реалистичным, так как обе стороны не хотят признавать поражение, а Вашингтон считает, что возможное контрнаступление Украины не нанесет сильного удара России.

Кроме того, подчеркивалось, что даже сама мысль о планировании на долгий срок может подорвать уверенность руководства Киева в том, что Вашингтон и дальше будет помогать.