Российские артиллеристы высокоточным боеприпасом «Краснополь» уничтожили склад боеприпасов ВСУ Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные уничтожили высокоточным боеприпасом «Краснополь» склад артиллерийских боеприпасов ВСУ на Купянском направлении, об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Артиллерийским расчетом гаубицы «Мста-С» с применением высокоточного боеприпаса «Краснополь» уничтожен склад артиллерийских боеприпасов в населенном пункте Тищенковка», - отметил Зыбинский.

Он добавил, что на Купянском направлении артиллерийскими расчетами огнем из гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б» уничтожены три минометных расчета и пикап с личным составом противника.

Как писал сайт KP.RU, российские военные вскрыли перемещения двух бригад и одного полка ВСУ и нанесли им огневое поражение.

Подчеркивалось, что в результате огневого воздействия противник понес значительные потери в личном составе и технике.

Подразделения РХБЗ с применением тяжёлой огнеметной системы «Солнцепек» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в районе Первомайска.

Напомним, на Артемовском направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации завершено освобождение города Артемовска.