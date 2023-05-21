Минобороны России сообщило, что Артемовск освобожден Фото: Александр КОЦ

Освобождение города Артемовска завершено в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации, сообщило Минобороны России.

«На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовска», - говорится в заявлении.

Российские военные вскрыли перемещения двух бригад и одного полка ВСУ и нанесли им огневое поражение, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.

Он подчеркнул, что в результате огневого воздействия артиллерийских подразделений противник понес значительные потери в личном составе и технике.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что победа Трампа на следующих выборах станет концом для Украины и для демократии в Штатах.

«Если Трамп победит в 2024 году - а я не верю, что это произойдет, - это будет конец демократии в США. Это будет конец Украины. И он выведет нас из НАТО», - сказала она.

Глава ГУР Украины Буданов сможет приехать в Севастополь только, если в городе состоится трибунал над укронацистами, заявил губернатор города Михаил Развозжаев.

Политик подчеркнул, что любой человек, который хотя бы чуть-чуть знает историю города-героя, должен понимать, что уничтожить севастопольцев не получалось ни у кого и никогда.