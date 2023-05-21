Белый дом назвал «большим шагом назад» предложение республиканцев по госдолгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что команда спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти создала угрозу дефолта.

Как заявил Жан-Пьер, в своих переговорах по потолку госдолга республиканцы сделали предложения, ставшие «большим шагом назад». По ее словам, само по себе предложения команды Маккарти «содержали набор крайних однопартийных требований, которые никогда не могли бы быть приняты обеими палатами Конгресса».

Кроме того, как сообщила пресс-секретарь Белого дома, президент США Джо Байден в ходе переговорах «вновь и вновь выдвигал» предложения, которые содержали идеи о сокращении дефицита бюджета. Она заявила, что именно республиканцы впервые в американской истории угрожают привести страну к дефолту.

Напомним, Министерство финансов США предупреждало, что дефолт может произойти уже к 1 июня этого года, уточняя, что страна не смогут обслуживать образовавшийся госдолг. При этом американский лидер выразил уверенность, что США избегут дефолта.